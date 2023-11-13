الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين شمال غزة لترتفع حصيلة قتلاه إلى 363 شخصاً

المصدر: البيان

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أعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار الجيش في بيانه إلى إصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن، بجروح خطيرة، إلى جانب القتيلين وفق روسيا اليوم.

ووفقا لأحدث بيانات الجيش فإن القتلى هم:

الرائد يساكر ناتان 28 عاما، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى مقتل 45 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، وبهذا تكون الحصيلة النهائية منذ السابع من أكتوبر قد بلغت 363 جنديا وضابطا إسرائيليا، إلى جانب 59 شرطيا و10 أفراد من جهاز الشاباك.

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