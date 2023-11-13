معبر رفح يستأنف عمله وإجلاء الأجانب

المصدر: القاهرة - وكالات

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استأنف معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة عمله أمس بعد فترة توقف بسبب الغارات الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن مجموعة من الأجانب والمصابين الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة وصلوا إلى مصر أمس بعد إعادة فتح معبر رفح.

وأضافت المصادر أن عدة مصابين فلسطينيين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج. كما قالت المصادر المصرية إن 80 شاحنة إغاثة على الأقل دخلت إلى غزة من مصر بعد ظهر أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه دخل أكثر من 800 منهم مصر عبر معبر رفح الحدودي، نقلاً عن متحدث باسم المعبر على الجانب الفلسطيني أمس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري التي تشارك في مساعدة الذين تم إجلاؤهم إن عدداً كبيراً منهم كانوا من روسيا وأوكرانيا. وحددت الرقم الذي دخل مصر بحوالي 500 شخص حتى أمس.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، أمس، إن موسكو بدأت إجلاء رعاياها من قطاع غزة وإن أكثر من 60 من حاملي جوازات السفر الروسية عبروا إلى مصر.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا، إن إجلاء المواطنين البولنديين من غزة بدأ أمس.

وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: إن «أول مواطنين بولنديين يقيمون في قطاع غزة اجتازوا المعبر الحدودي في رفح وأصبحوا في الجانب المصري. بدأت العملية».

يشار إلى أن عدد الأجانب المتواجدين في غزة قبل بدء الحرب على غزة كان يبلغ حوالي 7500.

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