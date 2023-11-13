15 صاروخاً من لبنان تستهدف شمال إسرائيل

المصدر: تل أبيب - د.ب.أ

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قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى إطلاق 15 صاروخاً باتجاه شمال إسرائيل انطلاقاً من لبنان، أمس، مع اعتراض أربعة صواريخ من قبل نظام الدفاع الصاروخي.

وقال إن البقية سقطت في مناطق مفتوحة. وأعلنت حركة حماس، مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنه تم استهداف مدن حيفا ونهاريا وشلومي. وأعلن «حزب الله» اللبناني مسؤوليته عن هجومين آخرين. وتم الإبلاغ عن خمسة هجمات على الأقل انطلاقاً من لبنان، وقال مسعفون إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن سبعة جنود «أصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة لإطلاق قذائف هاون» من لبنان، مضيفاً أن الجنود ردوا بإطلاق النيران باتجاه موقع انطلاق الهجمات.

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