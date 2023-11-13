معارك ضارية في الخرطوم و«الدعم السريع» تسيطر على قاعدة جوية

المصدر: الخرطوم - وكالات

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قالت مصادر من قوات الدعم السريع بالسودان، إنها تمكنت، أمس، من انتزاع السيطرة على قاعدة جوية تابعة للجيش جنوبي الخرطوم بعد معارك عنيفة بين الجانبين.

وصرّحت المصادر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن قوات الدعم سيطرت على قاعدة النجومي في محلية جبل أولياء المتاخمة لولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم، بعدما هاجمت قوات الجيش في المنطقة وأجبرتها على التراجع جنوباً باتجاه ولاية النيل الأبيض في وسط السودان.

معارك ضارية

وذكر سكان أن معارك ضارية دارت صباح أمس داخل أحياء جبل أولياء الجنوبية. وقالوا إن أحياء العباسية والبجا والدويحية والسوق والحلة الجديدة في جبل أولياء تعرضت في الساعات الأولى من الصباح لضربات مدفعية مكثفة قبل اندلاع الاشتباكات.

وتحاول قوات الدعم السريع إيجاد خط إمداد جديد عبر السيطرة على منطقة خزان جبل أولياء التي تحوي جسراً صغيراً يربط مدينة أم درمان بجنوبي الخرطوم، وذلك بعد تدمير جسر شمبات السبت والذي كانت تستخدمه قوات الدعم السريع لإمداد قواتها في مدن العاصمة الثلاث.

ويتبادل طرفا الصراع الاتهامات بتدمير الجسر الرابط بين مدينة أم درمان والخرطوم بحري.

وفي أم درمان، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء المسالمة والبوستة وأبوروف والعمدة وسط المدينة.

وقال شهود إن منطقة سلاح المهندسين جنوبي المدينة شهدت اشتباكات هي الأعنف منذ أيام. ولفت الشهود إلى أن قوات الدعم السريع شددت حصارها على سلاح المهندسين والسلاح الطبي المجاور لها، وهما تقعان قرب جسرين رئيسين يربطان جنوب أم درمان بوسط الخرطوم. وقالوا إن الدعم ينشر المزيد من الجنود والمركبات القتالية في محيط السلاحين اللذين لا يزال يحتفظ بهما الجيش.

وتحدث سكان عن قصف مدفعي مكثف استهدف ضاحية الثورة بمحلية كرري في شمالي أم درمان التي ينتشر فيها الجيش. وقال عبدو سعيد، أحد سكان المنطقة، لوكالة أنباء العالم العربي، إن منطقته تشهد قصفاً بالمدفعية منذ أيام «ولكن اليوم كان الضرب عنيفاً».

وأضاف «عند الصباح سقطت دانة في بيتنا وتسببت في إصابة خالتي بشظايا في رجلها اليسرى، نقلناها إلى المستشفى... جزء كبير من البيت تهدم». وقال إن معظم سكان المنطقة اضطروا لمغادرتها بسبب القصف المدفعي المستمر منذ أيام.

ونفذت مدفعية الجيش ضربات مدفعية من قاعدة وادي سيدنا العسكرية في شمالي أم درمان، وضربات مكثفة على مواقع للدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، والأحياء المجاورة للمدينة الرياضية وأرض المعسكرات التابعة لقوات الدعم السريع في جنوبي الخرطوم.

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