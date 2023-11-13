ارتفاع النزوح في اليمن 69 % خلال أكتوبر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أظهرت بيانات حكومية في اليمن أن معدلات النزوح الداخلي في البلاد، زادت خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 69 في المئة عن الشهر الذي سبقه على خلفية تصعيد الحوثيين في عدد من المحافظات.

وحسب الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين، تم رصد نزوح 410 أسر تتألف من 2397 شخصاً منذ بداية أكتوبر وحتى نهايته من بينها 329 أسرة (2010 أشخاص) نزحت لأول مرة، و81 أسرة (387 شخصاً) نزحت للمرة الثانية. أي نسبة زيادة عن شهر سبتمبر بنسبة 69 في المئة الذي نزح فيه 243 أسرة تتكون من 1330 شخصاً.

التقرير ذكر أن غالبية حالات النزوح الجديدة حدثت في محافظات الحديدة (27 %)، ومأرب (17 %)، وتعز (14 %)، وأبين وحضرموت (8 %). فيما كان النزوح منخفضاً نسبياً في محافظات صنعاء والبيضاء وشبوة وذمار والجوف وأمانة العاصمة وحجة وريمة والضالع وإب. ووفق التقرير الحكومي فإنه وفي نفس الفترة غادر 6 عائلات (35 شخصاً) مناطق النزوح الحالية. كما عادت 122 عائلة (643 شخصاً) إلى منازلهم الأصلية خلال فترة التقرير.

وكانت المنظمة الهجرية الدولية ذكرت نهاية أكتوبر الماضي أنه ما بين 1 يناير وحتى 28 أكتوبر الجاري، رصدت مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية 9.187 أسرة يمثلون (55122 فرداً) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل.

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