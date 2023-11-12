وضع مأساوي .. قتال عنيف قرب مستشفى الشفاء في غزة ومحاصرون لا يستطيعون الفرار

المصدر: أ ب

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رفض مسؤولو الصحة وأشخاص محاصرون داخل أكبر مستشفى في غزة مزاعم إسرائيل بأنها تساعد الأطفال الرضع وغيرهم على الإجلاء يوم الأحد، قائلين إن القتال مستمر خارج المنشأة حيث كانت الحاضنات معطلة بدون كهرباء وكانت الإمدادات الحيوية على وشك النفاد.

رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات الدولية العاجلة لوقف إطلاق النار ما لم يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 240 الذين أسرتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب.

بعد يوم من إعلان نتنياهو أن إسرائيل ستستخدم "قوتها الكاملة" بهدف إنهاء حكم حماس المستمر منذ 16 عاما في غزة، أفاد سكان عن غارات جوية وقصف عنيف، بما في ذلك محيط مستشفى الشفاء. اتهمت إسرائيل، بدون تقديم أدلة، حماس بإخفاء مركز قيادة داخل وتحت المجمع، وهي مزاعم نفتها حماس وموظفو المستشفى.

قال أحمد البرش، أحد المقيمين في المنشأة: "إنهم في الخارج، وليسوا بعيدين عن البوابات".

نفد وقود آخر مولد بالمستشفى يوم السبت، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال مبتسرين وأربعة مرضى آخرين، بحسب وزارة الصحة. وقالت الوزارة إن 36 طفلاً آخرين معرضون لخطر الموت بدون كهرباء.

أكد الجيش الإسرائيلي أنه وضع 300 لتر (634 مكيالاً) من الوقود بالقرب من الشفاء طوال الليل وقام بتنسيق عملية التسليم مع مسؤولي المستشفى. لكن موقع التسليم لم يكن واضحا من مقطع الفيديو العسكري، ولم يكن هناك رد فوري من وزارة الصحة وغيرها بما في ذلك الصليب الأحمر.

قال وكيل وزارة الصحة منير البرش، إن قناصة إسرائيليين انتشروا في محيط الشفاء، ويطلقون النار على أي تحرك داخل المجمع، مؤكدا أن غارات جوية دمرت عدة منازل بجوار المستشفى، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طبيب، مضيفا "هناك جرحى في المنزل ولا نستطيع الوصول إليهم. لا نستطيع أن نخرج رؤوسنا من النافذة".

وأكد نتنياهو لبرنامج "لقاء الصحافة" على قناة "إن بي سي" أن إسرائيل عرضت على مستشفى الشفاء الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية لكنهم "رفضوا ذلك". لم يكن هناك رد فوري من وزارة الصحة والجهات الأخرى بما في ذلك الصليب الأحمر.

في حديثه لشبكة "سي إن إن"، أكد نتنياهو أنه تم إجلاء "100 شخص أو نحو ذلك" من الشفاء وأن إسرائيل أنشأت ممرات آمنة. وقال الجيش إن القوات ستساعد في نقل الأطفال يوم الأحد، وإنه على اتصال بطاقم المستشفى.

لكن وزارة الصحة نفت مزاعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والممرات الآمنة، وقال الأشخاص الذين لجأوا إلى المستشفى إنهم يخشون الخروج.

لم يكن من الممكن التأكد بشكل مستقل من الوضع داخل المستشفى وما حوله.

لكن المعونة الطبية للفلسطينيين، وهي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة تدعم وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى لسنوات، شككت في تأكيد الجيش.

قالت ميلاني وارد، الرئيس التنفيذي للمنظمة، في بيان: "إن نقل الأطفال حديثي الولادة المصابين بأمراض خطيرة هو عملية معقدة وفنية ... مع عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المستشفى... وعدم وجود مستشفى قادر على استقبالها، ليس هناك ما يشير إلى كيفية القيام بذلك بأمان".

وأضافت أن الخيار الآمن الوحيد هو أن توقف إسرائيل هجومها وتسمح بوصول الوقود إلى المستشفى.

قالت وزارة الصحة إنه لا يزال هناك 1500 مريض في مستشفى الشفاء، إلى جانب 1500 عامل طبي وما بين 15000 و20000 شخص يبحثون عن مأوى.

أكدت خدمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى آخر في مدينة غزة، وهو مستشفى القدس الذي يديره الهلال الأحمر، "لم يعد يعمل" بسبب نفاد الوقود.

اضطرت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة إلى التوقف عن العمل قبل شهر، ومنعت إسرائيل واردات الوقود قائلة إن حماس ستستخدمها لأغراض عسكرية.

قال نبال فرسخ، المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن 6000 شخص، بينهم عائلات نازحة ومرضى وموظفون، ما زالوا محاصرين في المستشفى.

كان الإنذار يتزايد. قال المديرون الإقليميون لمنظمة الصحة العالمية وآخرون في بيان: "هناك حاجة إلى تحرك دولي حاسم الآن لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح" وسط الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، مضيفين أن أكثر من نصف مستشفيات غزة مغلقة والباقي تحت "ضغوط هائلة".

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة " إيه بي سي": لا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى حيث يقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والأشخاص الذين يبحثون عن رعاية طبية في مرمى النيران".

وأكد محمد زقوت، مدير المستشفيات في غزة، أن وزارة الصحة لم تتمكن من تحديث حصيلة القتلى منذ يوم الجمعة، حيث لم يتمكن المسعفون من الوصول إلى المناطق التي ضربها القصف الإسرائيلي. وقال "الوضع مأساوي للغاية". "سيارات الإسعاف غير قادرة على الوصول إلى الناس تحت الأنقاض".

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