أردوغان يدعو للضغط على واشنطن لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد للضغط على الولايات المتحدة لحملها على وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تقبل واشنطن بأن القطاع أرض فلسطينية.

عاد إردوغان من قمة السبت لدول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي استضافتها الرياض ودان القادة خلالها " عدوان" إسرائيل من دون الاتفاق على تدابير ملموسة ضدها.

وقال أردوغان لصحافيين أتراك على متن رحلته العائدة من الرياض "علينا عقد محادثات مع مصر ودول الخليج والضغط على الولايات المتحدة".

وأضاف "على الولايات المتحدة تكثيف ضغطها على إسرائيل. على الغرب أن يكثّف الضغط على إسرائيل.. من الضروري لنا أن نضمن وقفا لإطلاق النار".

ومن المقرر أن يزور أردوغان ألمانيا الجمعة كما يخطط للتوجّه إلى مصر واستضافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الأسابيع المقبلة.

ولم يستبعد الرئيس التركي الذي لم يلتق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته أنقرة في الخامس من ت نوفمبر، عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال "الولايات المتحدة هي الدولة الأهم التي ينبغي أن تتدخل، نظرا إلى تأثيرها على إسرائيل"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يتصل ببايدن.

وشدد أردوغان على وجوب أن تقبل الولايات المتحدة بأن غزة أرض فلسطينية.

وقال "لا يمكننا الاتفاق مع بايدن إذا تعامل (مع النزاع) باعتبار غزة أرضا للمستوطنين المحتلين أو لإسرائيل، بدلا من كونها أرض الشعب الفلسطيني".

وانتقدت تركيا بشدة حملة القصف المدمر والعملية البرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر داخل إسرائيل.

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