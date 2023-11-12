السودان.. اتهامات متبادلة بشأن تدمير جسر

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن الجيش السوداني، أمس، أن قوات الدعم السريع، دمرت جسر «شمبات» بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري في العاصمة.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في «فيسبوك»، إذ قال: «في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة لتقدم قواتنا في الميدان وخاصة في محور أم درمان، قامت (قوات الدعم السريع) فجراً بتدمير جسر «شمبات»، الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري».

ولكن قوات قوات الدعم السريع نفت اتهام الجيش، وأفادت في بيان بأن الأخير قام صباحاً بتدمير جسر «شمبات» ظناً منه أنه بذلك يستطيع هزيمة «الدعم السريع».

وتبادل طرفا الحرب الاتهامات بتدمير جسر «شمبات» في العاصمة الخرطوم، فيما يقترب أمد الصراع الدامي بينهما من شهره السابع.

وأكد شهود عيان في مدينتي بحري شمالي الخرطوم وأم درمان في غربيها لوكالة فرانس برس «ظهور آثار تدمير واضحة على جسر شمبات الذي يربط بين المدينتين».

وقال خبير عسكري إنه «بانهيار الجسر لن تستطيع «الدعم السريع» نقل إمداداتها من مدينة بحري شرقي النيل إلى غربي أم درمان التي أصبحت محور القتال الرئيس منذ أسبوعين». بينما أظهرت صور متداولة في الإنترنت، لم يتم التحقق من صحتها، جسر «شمبات» وهو مقسوم إلى نصفين وقد فقد جزءاً منه في نهر النيل.

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