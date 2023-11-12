تصعيد حوثي في مختلف جبهات تعز

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت مصادر عسكرية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، أمس، أن ميليشيا الحوثي جددت الأسبوع الماضي تصعيدها العسكري في مختلف جبهات القتال في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن المركز الإعلامي لمحور تعز، بياناً ذكر فيه أن «ميليشيا الحوثي جددت، منذ الأسبوع الماضي، تصعيدها العسكري في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز، فيما شهدت الجبهات المحيطة بالمحافظة، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، بشكل شبه يومي».

وأضاف المركز، إن الاشتباكات تركزت في الجبهة الشمالية الشرقية، والجبهة الغربية، في المحافظة فيما ألمح إلى أن قوات الجيش الحكومي «أحبطت في الاشتباكات، أربع محاولات هجومية، اثنتان منها في منطقة كلابة شمال شرقي المحافظة، ومثلها في الجبهة الغربية لتعز، بالتحديد في جبهتي الدمينة، وجبل هان».

وأفاد المركز بأن مدفعية الجيش الحكومي «تمكنت من إحباط أعمال عدائية لميليشيا الحوثي في معظم الجبهات المحيطة بمحافظة تعز، وجبهتي مقبنة، والكدحة، بالريف الغربي للمحافظة، واستهدفت مدفعية الجيش الحكومي، مناطق حشد تجمعت فيها عناصر الميليشيا».

وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز، سقوط إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين، من دون الإشارة إلى حصيلتهم، كما منعت المدفعية عناصر الميليشيا استحداث مواقع، وتحصينات جديدة.

يشار إلى أن قوات الجيش الحكومية تحكم سيطرتها على محافظة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها، بينما يفرضون عليها حصاراً مطبقاً منذ نحو تسع سنوات.

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