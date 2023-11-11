لماذا لجأت إسرائيل إلى علماء الآثار بعد هجوم 7 أكتوبر؟

المصدر: أ ف ب

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لجأت إسرائيل إلى علماء الآثار للقيام بمهمة غير مسبوقة بعد الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر.

وحتى الشهر الماضي، كان موشيه عجمي يعمل على بقايا بشرية يعود تاريخها إلى قرون أو آلاف السنين، لكن عالم الآثار الإسرائيلي بات يتولى مهمة صعبة هي إيجاد وفحص رفات أشخاص قُتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ويقول عجمي، عالم الآثار ونائب مدير هيئة الآثار الإسرائيلية: «يعمل عالم الآثار عادة في الخلاء، في الهواء الطلق، نقوم بالتنقيب عن الآثار، ويبتسم الجميع».

ولكن في هذه المهمة، التي تختلف تماماً عن أي شيء خبره طوال حياته المهنية الممتدة ثلاثة عقود، يجوب مع فريقه المنازل المحترقة في الكيبوتسات، ولا سيما في نير عوز القريب جداً من الحدود مع قطاع غزة، حيث قضى نحو ثلاثين شخصاً واحتُجز نحو 70 آخرين رهائن.

وقُتل نحو 1200 شخص، يقول مسؤولون إن معظمهم من المدنيين، في الهجوم الذي شنته حماس، وتعدّه إسرائيل الأشرس منذ عام 1948.

وخفضت السلطات الإسرائيلية حصيلة الضحايا إلى 1200 قتيل، أمس، بعدما تحدثت في البداية عن 1400، وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك جاء بعدما تبيّن أن العديد من الجثث تعود إلى مقاتلين من حماس.

وبعد الهجوم، سرعان ما بدأت الشرطة ومنظمة «زاكا» المتخصصة في جمع الرفات البشري، عملية تحديد الهوية المعقدة للغاية، وقامتا بتمشيط الكيبوتسات المدمرة في جنوبي البلاد.

وبعد مرور أكثر من شهر على 7 أكتوبر، لا يزال نحو 21 شخصاً في عداد المفقودين؛ إذ لم يتم التأكد من وفاتهم ولا من وجودهم بين نحو 240 رهينة لدى حماس في غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

ويقول موشيه عجمي: «اعتقد أحد الأشخاص في الجيش أن من المفيد دعوة سلطة الآثار الإسرائيلية التي تتمثل خبرتها في العثور على الرفات البشري والهياكل العظمية، بما فيها تلك المحترقة».

ويقوم خبير الآثار حالياً مع فريقه بفحص الأرض والرماد في الكيبوتسات، وقد عثروا على رفات نحو 60 شخصاً تم التعرف إلى عشرة منهم ودفنهم.

ويضيف: «إنها مهمة مختلفة، محاولة العثور على الهياكل العظمية للأشخاص المفقودين في هذا الجحيم، خصوصاً مع الانفجارات والتفجيرات من حولنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع»، موضحاً: «لكننا لم نتوقف للحظة».

وتشبه منهجية العمل إلى حد كبير أسلوب التنقيب الأثري الكلاسيكي.

ويوضح عجمي أن خبرة علماء الآثار عمرها عقود، ما يسمح لهم «بالتعرف على أصغر قطعة من العظام» لتحديد مكان رفات القتلى.

ويقول آري ليفي، الخبير في سلطة الآثار الإسرائيلية والعامل حالياً في كيبوتس نير عوز: «قمنا بتقسيم المنزل إلى عدة أقسام وبدأنا النبش».

وقُسّمت الغرف المحترقة، ويتم غربلة الرماد والتراب المأخوذ من المنازل بحثاً عن بقايا العظام والأسنان.

ويتم سؤال العائلات إن كان لأقربائهم غرسات معدنية أو أطراف اصطناعية أو مجوهرات يمكن أن تساعد في التعرف على الرفات. وللأسنان أهمية خاصة «لأننا نستطيع استخراج الحمض النووي منها حتى إذا احترق الهيكل العظمي»، كما يوضح آري ليفي.

ويضيف: «نعرف من نبحث عنهم، ونعرف وجوههم في كثير من الحالات، والأسماء، والعائلات».

وتعتزم سلطة الآثار الإسرائيلية أيضاً استخدام طائرات مسيّرة وأدوات لايزر وتقنيات أخرى من مجموعة أدوات علماء الآثار الحديثة لإعادة بناء صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لمشاهد من الهجوم.

ويقول موشيه عجمي: «لم أعتقد قط أنني سأضطر إلى القيام بشيء كهذا».

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