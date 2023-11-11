السيسي يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

المصدر: د ب ا

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في الرياض مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

وتوافق الرئيسان في هذا الصدد بشأن ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وذلك للحيلولة دون المزيد من تردي الأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع، مع استمرار الدور المصري في توصيل المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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