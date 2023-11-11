منصور بن زايد: الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة

المصدر: البيان

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض اليوم.

وأكد سموه: أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة.

ودون سموه عبر منصة إكس: "نيابة عن رئيس الدولة، شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة..نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة..الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام".

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