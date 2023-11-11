ملك الأردن: لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة

المصدر: البيان

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

وقال الملك عبد الله الثاني ، اليوم السبت ، إن أهل غزة يتعرضون للقــتل والتدمير في حــرب بشعة يجب أن تتوقف فورا قبل أن يحدث صدام كبير في المنطقة والعالم.

وقال العاهل الأردني ، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض ، إن ظلم سكان قطاع غزة لم يبدأ في السابع أكتوبر الماضي بل بدأ مع سياسات الحصار والتجويع لأهالي القطاع.

وأضاف أن "إبقاء سكان قطاع غزة بلا مياه ولا طعام ولا وقود هو جــريمة حــرب لا يمكن القبول بها"، مشيرا إلى أن القرار العربي الذي تم تمريره في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يكون بداية للحل السياسي وإلا سيكون البديل زيادة التطرف والكراهية.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

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