وزارة الصحة في غزة : الوضع أسوأ مما يستطيع أحد أن يتخيله في مستشفى الشفاء

المصدر: وام

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف القدرة لرويترز "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وأفاد سكان بأن القوات الإسرائيلية خاضت قتالا مع مسلحي حماس طوال الليل داخل وحول مدينة غزة حيث يقع المستشفى.

وقال القدرة عبر الهاتف "الوضع أسوأ مما يستطيع أحد أن يتخيله، نحن الآن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي والاحتلال يستهدف معظم المباني بداخله".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس الذين اجتاحوا جنوب إسرائيل الشهر الماضي أنشأوا مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء وغيره في غزة مما يجعلها عرضة لاعتبارها أهدافا عسكرية.

ونفت حماس استخدام المدنيين دروعا بشرية، ويقول مسؤولو الصحة إن الضربات الإسرائيلية المتزايدة على المستشفيات أو بالقرب منها تعرض المرضى والطواقم الطبية وآلاف الأشخاص الذين نزحوا ولجأوا إلى المستشفيات وأماكن قريبة منها للخطر.

وقال القدرة "قوات الاحتلال تطلق النار على الناس اللي تتحرك داخل المجمع، الشيء اللي بيعيق حركتنا وقدرتنا على التنقل بين الأقسام، البعض حاول الخروج من المستشفى وتم إطلاق النار عليهم (من قبل الجيش الإسرائيلي)".

وأضاف أنه لا توجد كهرباء ولا إنترنت في المستشفى.

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