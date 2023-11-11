مستشفيات غزة تحت الحصار والقصف الإسرائيلي

المصدر: غزة ـ البيان ـ وكالات

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وسط ترقب لتطبيق هدنة لـ4 ساعات يومياً في شمال غزة، شنت إسرائيل حرباً على المستشفيات والقطاع الطبي بأسره في القطاع، حيث تم استهداف 3 مستشفيات، بشكل متزامن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، فيما حاصرت الدبابات مربع المستشفيات شمال قطاع غزة، وتم انتشال 50 قتيلاً من داخل مدرسة «البراق»، بعد قصف صاروخي ومدفعي استهدف النازحين داخلها.

وفيما تحدث البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على هدن إنسانية لـ4 ساعات يومياً، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وقال إن الحديث يدور عن «فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية».

وشهد قطاع غزة، أمس، قصف إسرائيلي مكثف على مواقع عدة، تركزت على المستشفيات. وأفاد مسؤولون في غزة بأن إسرائيل شنت غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل، ما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمّة، لاسيما بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات، وحرمانها من المساعدات الطبية منذ بدء الحرب.

وقال شهود عيان: «لا وقف لإطلاق نار في قطاع غزة على الإطلاق، بل حرب شوارع، وتقدم الدبابات الإسرائيلية وسط مدينة غزة نحو مربع المستشفيات، ولأول مرة.. دبابات إسرائيلية تصل مربع المستشفيات».

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفيات المربع من كل الاتجاهات. وأكدت أن الآلاف من المرضى، والطواقم الطبية، والنازحين، محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء أو طعام. إذ يضم المربع، مستشفيات: «الرنتيسي»، و«النصر»، و«العيون»، و«الصحة النفسية».

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، مقتل 15 شخصاً في قصف طائرات إسرائيلية مبنى العيادات الخارجية في مجمع «الشفاء» الطبي، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من المستشفيات في القطاع، بينها: «المستشفى الإندونيسي» و«الرنتيسي التخصصي للأطفال»، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، واندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى، وبعض مرافقه.

وأكد مدير مستشفى «الرنتيسي التخصصي للأطفال»، مصطفى الكحلوت، أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى منذ أمس. وقال الكحلوت: «نحن محاصرون في المستشفى منذ أمس، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه»، وأضاف: «نحن مقبلون على كارثة، ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى».

وأفاد شهود بمقتل وإصابة فلسطينيين بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لنازحين من شمال قطاع غزة، على شارع صلاح الدين، كانوا متجهين صوب الجنوب.

إلى ذلك، أعلن مدير مجمع «الشفاء» الطبي في غزة، انتشال 50 قتيلاً من داخل مدرسة «البراق»، في المدينة، بعد قصف صاروخي، ومدفعي إسرائيلي، استهدف النازحين داخلها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 قتيلاً، بينهم 4506 أطفال، و3027 امرأة، و678 مسناً، وإصابة 27490 مدنياً فلسطينياً بجروح مختلفة. وأضاف القدرة: «وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين، منهم 1500 طفل ما زالوا تحت الأنقاض».

هذا، وتتواصل المعارك في محاور داخل قطاع غزة بموازاة التوغل الإسرائيلي البري، حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي إضافي، أول من أمس، خلال الاشتباكات، ما يرفع عدد قتلاه إلى 356 منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 250 جندياً منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة، بينهم: 100 في حالة حرجة.

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