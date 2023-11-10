نتانياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى بعد الحرب ولن نعطيها لقوى خارجية

المصدر: البيان

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتانياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وقال رؤساء البلديات لنتانياهو إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى "عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي" وفق روسيا اليوم.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن "قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية".

وقال نتانياهو لرؤساء بلديات غلاف غزة أنه "ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين".

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