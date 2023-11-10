انتشال 50 قتيلاً من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال حوالي 50 قتيلاً من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن "حوالي 50 شهيدا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح اليوم".

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة للشهر الثاني إلى أكثر من 11 ألف قتيل و2700 مفقود.

وصرح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي بأن 260 فلسطينيا قضوا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء تواصل غارات إسرائيل.

وأفاد القدرة بأن إجمالي حصيلة القتلى في غزة وصلت إلى 11078 من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف أن الجهات الحكومية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل غارات إسرائيل من بينهم 1500 طفل.

وحذر القدرة من أن مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع "أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة" نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأوضح أن 198 من الكوادر الصحية قتلوا في غارات إسرائيلية فيما جرى تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز