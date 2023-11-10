الأمم المتحدة: إذا كان هناك جحيم على الأرض فإن اسمه شمال غزة

المصدر: وكالات

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قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي:" إذا كان هناك جحيم على الأرض فإن اسمه شمال غزة".

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن مستشفى الشفاء في قطاع غزة "يتعرض للقصف" وأضافت أن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة.

وقالت المتحدثة مارجريت هاريس لدى سؤالها عما قالته وزارة الصحة في غزة عن تنفيذ إسرائيل لضربة جوية على ساحة المستشفى "ليس لدي التفاصيل عن مستشفى الشفاء لكننا نعلم بالفعل أنه يتعرض للقصف". ولدى طلب مزيد من التفاصيل منها، قالت نقلا عن زملاء يعملون هناك إن الموقع يشهد "عنفا مكثفا".

وتلجأ عائلات غزة إلى المستشفى، وهو الأكبر في القطاع ويقع داخل مدينة غزة وتطوقه القوات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن مسلحين يتخذون من المنطقة مقرا وطلبت من السكان المغادرة والتوجه جنوبا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المؤتمر الصحفي نفسه إن بعض "المشكلات" واجهت إدخال المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح مع مصر. وأضاف المكتب أن 65 شاحنة فقط تحمل الغذاء والأدوية وأدوات النظافة والمياه وسبع سيارات إسعاف عبرت من مصر إلى غزة يوم الأربعاء.

وأضاف المكتب أنه لا يمكن لأي من هذه المساعدات الوصول إلى شمال غزة.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم المكتب "لا يمكننا التوجه شمالا في المرحلة الحالية، وهو أمر محبط بشدة بالطبع لأننا نعلم أن هناك بضع مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في الشمال".

وأضاف لاركيه "إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فإن اسمه شمال غزة... إنها حياة الخوف في النهار والظلام في الليل، فماذا تقول لأطفالك في مثل هذا الموقف، هذا لا يمكن تصوره... إن النار التي يرونها في السماء جاءت لتقتلهم؟".



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