نتانياهو يحدد مكان تواجد قيادات حماس وعلى رأسها السنوار

المصدر: البيان

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حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مكان تواجد قيادات حماس وعلى رأسها يحيى السنوار وذلك في في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز".

وأكد نتانياهو أن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك، سوف نصل إليهم".

وشدد نتانياهو في المقابلة على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس.

وأضاف رئيس الوزراء أيضا أن إسرائيل "لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها"، متابعا: إن الهدف من الحرب هو "منح القطاع والشرق الأوسط بأكمله مستقبلًا أفضل. وهذا يتطلب هزيمة حماس".

وأضاف نتنياهو أنه حدد "أهدافا وليس جدولا زمنيا" للحرب، لأن انهيار حماس يمكن أن يستغرق فترة طويلة.

وقال "أود أن يستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نتقدم خطوة بخطوة، وبهذه الطريقة نقلل من الخسائر البشرية بين جنودنا وبين المدنيين في غزة".

وشبه نتانياهو هدف تدمير حماس بحروب الولايات المتحدة ضد القاعدة وداعش، قائلا: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لهزيمتهم. لا أعتقد أن إسرائيل ستحتاج إلى كل هذا الوقت، لكننا سنسقط حماس، ولا يهم كم من الوقت سيستغرق ذلك، لأن مستقبلنا ومستقبل الدول المجاورة ومستقبل الفلسطينيين مرتبط بالجانب الذي سينتصر".

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