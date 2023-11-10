معارك دارفور تحتدم وجثث عسكريين تغطي شوارع أم درمان

المصدر: أ ف ب

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تنتشر جثث لأشخاص بالزي العسكري في شوارع أم درمان في غرب العاصمة السودانية، حسبما أفاد شهود عيان أمس، فيما حذرت الأمم المتحدة من احتدام القتال في إقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب بينهما شهرها السابع.

وقال شهود عيان في أم درمان: «هناك جثث لأشخاص يرتدون زياً عسكرياً ملقاة في الشوارع بوسط المدينة بعد معارك الأربعاء».

وأفاد آخرون بسقوط قذيفة على مستشفى النو شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، ما أسفر عن مقتل عاملة.

وتتواصل المعارك في كل من الخرطوم بضواحيها وإقليم دارفور، في ظل إخفاق مفاوضات جديدة هذا الأسبوع حول وقف إطلاق النار.

وكتب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور، طوبي هارورد، عبر «إكس»: «يتعرض مئات آلاف المدنيين والنازحين لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مع تدهور الوضع الأمني، ونقص الغذاء والماء، والخدمات المحدودة جداً».

وتابع: «يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على المدينة، وستكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين».

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