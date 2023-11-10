هجوم بمسيرتين ضد قوات التحالف الدولي في العراق

المصدر: أربيل - وكالات

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تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضمّ قوات أمريكية ومن التحالف الدولي، لهجوم بطائرتين مسيّرتين لم يتسبب في وقوع أي إصابات، على ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وبحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، «هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في مطار حرير بمحافظة أربيل».

وأضاف البيان أن الهجومين وقعا في كردستان بشمال العراق قبل منتصف الليل وبعده و«بحسب المعلومات، لم يبلغ عن وقوع إصابات».

ولم يذكر البيان بشكل واضح ما إذا تم إسقاط المسيرتين، لكن الصور المصاحبة تظهر قطعاً من الخردة المعدنية على الأرض.

وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصعيداً في الهجمات منذ منتصف أكتوبر الماضي، مع ما لا يقل عن 40 هجوماً بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، تم إحباط معظمها، وفقاً لتقرير محدث لمسؤول أمريكي، أسفرت هذه الهجمات عن إصابة 45 أمريكياً.

وقُتل 9 أشخاص في سوريا جراء غارة جوية شنتها الولايات المتحدة على منشأة لتخزين الأسلحة قالت إنها تابعة لإيران، في حين قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تلك الغارة رداً على هجمات استهدفت قواتها في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة.

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