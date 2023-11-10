4 مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية بمصر

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتضم أربعة أسماء.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، نشرت الجريدة الرسمية قرار هيئة الانتخابات والقائمة النهائية للمرشحين الأربعة وهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.

وكانت الهيئة قد فتحت باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من الخامس إلى الرابع عشر من أكتوبر ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت داخل مصر في العاشر من ديسمبر المقبل.

ووفقاً للدستور المصري، يُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مصري ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.

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