معارك طاحنة في الخرطوم.. و«الدعم السريع» تؤكد تقدمها شمالي دارفور

المصدر: الخرطوم، البيان - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، على منصة «إكس» سيطرتها الكاملة على (اللواء 24 مشاة أم كدادة) في ولاية شمال دارفور ‏بقيادة اللواء، أبو نشوك.

وشهدت مدينة الفاشر اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، بعد أيام على إعلان الأخيرة سيطرتها على 3 مدن مهمة في إقليم دارفور من أصل 5، بما في ذلك مقار الجيش فيها، وهي نيالا (جنوباً) ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية، وزالنجي (وسط) والجنينة (غرب). وأطلقت التحذير الأخير للفرقة السادسة في الفاشر، التي لا يزال الجيش يحتفظ بقواعده هناك، وفي الضعين (شرق).

كما دارت معارك طاحنة في أجزاء واسعة من مدينة أم درمان غرب العاصمة، وجبل أولياء، وسلاح المدرعات جنوبي العاصمة، باستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، مع تحليق طائرات حربية ومسيّرات.

وتعرضت أحياء عدة في محلية كرري شمالي أم درمان لقصف مدفعي عنيف صباحاً، أدى إلى سقوط ضحايا. ويحاول الجيش السوداني التوغل نحو وسط مدينة أم درمان للسيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي يربطها بمدينة الخرطوم بحري ويعد خط الإمداد الرئيسي لقوات الدعم السريع من غرب البلاد إلى مدن العاصمة الثلاث.

وقال الشهود إن اشتباكات عنيفة دارت على الأرض بين الجيش والدعم السريع بشمال محلية جبل أولياء في جنوب الخرطوم والمتاخمة لولاية النيل الأبيض.

وأشاروا إلى أن قذائف هاون سقطت في حي دار السلام بمحلية جبل أولياء وتسببت في وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

وتجددت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم، الذي شهد معارك شرسة بين الطرفين في الأيام الماضية، حيث تقول قوات الدعم السريع إنها سيطرت على أجزاء واسعة من السلاح المهم، بينما يؤكد الجيش أنه يصد هجوماً لقوات الدعم السريع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز