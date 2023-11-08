الجيش الصومالي ينتزع منطقة جديدة من قبضة الإرهاب

المصدر: مقديشو - وكالات

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، استعادة منطقة جديدة من قبضة عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، التابعة لتنظيم «القاعدة»، وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أن قوات الجيش استعادت السيطرة على منطقة «براغ محمد داود» التي تبعد 16 كيلومتراً عن منطقة «دبغلو» بمحافظة «مدغ»، فيما قامت بعمليات تمشيط في مناطق الغابات بالمحافظة.

وأشارت إلى أن «العناصر المسلحة فرت من المنطقة، فيما تتعقب القوات المشتركة فلول المسلحين لتحقيق الأمن والاستقرار»، فيما لم يصدر على الفور بيان عن الحركة.

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في بيان صحافي، أنه تم القبض على 28 عنصراً كانوا يخططون للانضمام إلى صفوف ميليشيات الشباب الإرهابية.

وتم القبض على هؤلاء وهم على متن سيارة انطلقت من منطقة تابعة لمدينة أفغوي ومتجهة إلى محافظة شبيلي الوسطى.

وتتكون هذه المجموعة من سائق السيارة و2 من مساعديه و25 طفلاً ورجلاً في منتصف العمر، حيث اعترفوا بأنه سيتم تجنيدهم والانضمام إلى ميليشيات الشباب الإرهابية.

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