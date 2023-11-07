الفائزون : الجائزة تشجع الإبداع وتؤكد التزام الإمارات بحماية لغة الضاد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكد الفائزون بجائزة محمد بن راشد للغة العربية في دورتيها السادسة والسابعة، أن الجائزة تشجع الإبداع الأدبي بشكل كبير، فضلاً عن دورها في تعزيز التزام الإمارات بحماية لغة الضاد والإرث الثقافي العربي.

تطوير لغة

وقالت الدكتور جنوة جلول، رئيس أكاديمية «اقرأ»، التي فازت عن مبادرة تعليم اللغة العربية للمدارس من خلال منصة (اقرأ) الإلكترونية، إن جائزة محمد بن راشد للغة العربية، تسهم في تشجيع المزيد من الأفراد والمؤسسات على الانخراط في جهود تعزيز اللغة العربية وتطويرها، وتعزيز وعي الجمهور بأهمية الحفاظ على لغتنا الأم واستخدامها بمهارة وجودة عالية بالمجالات الحياتية والمهنية.

وأعرب المهندس محمد سامر، المشرف على المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، عن سعادته لفوز المركز التابع للمنظمة العربية للثقافة والعلوم «الألكسو»، بالجائزة عن أفضل مشروع للترجمة والتعريب.

مشروع قاموس

وقال عبدالله النعيمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال بمؤسسة دبي للمستقبل، عن فوز المؤسسة بمشروع قاموس مصطلحات المستقبل، إن المشروع يشكل مرجعاً لتوحيد المصطلحات العربية العلمية الحديثة وشرحها لاستخدامها في النشر الإعلامي والعلمي.

وفي سياق متصل، أفاد محمد بن مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن فوز الهيئة بـ«مشروع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدعم المحتوى الرقمي العربي»، بأن فوز الهيئة بجائزة محمد بن راشد للغة العربية، يدفعها نحو المزيد من العمل لرفع شأن اللغة العربية، إذ تعمل الهيئة على تعزيز مكانة لغة الضاد على الشبكة المعلوماتية.

نادي القراءة

وأكد عماد العطار من المغرب، الفائز بمبادرة نادي القراءة، أن الجائزة تعد واحدة من أبرز الجوائز العربية في مجال اللغة والأدب، وتُقدّم سنوياً للكتاب والمؤلفين والمترجمين والباحثين، الذين أسهموا في إثراء المكتبة العربية بأعمالهم ومساهماتهم المميزة.

ولفت الدكتور هنري العويط، المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، أن جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إشارة قوية لإلتزام الإمارات بحماية اللغة العربية والإرث الثقافي العربي.

وقال الدكتور مرزوقي يوسف غنيم، الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، بالكويت، عن «المعجم المفسر للمصطلحات الطبية»، إن جائزة محمد بن راشد للغة العربية، واحدة من أبرز الجوائز العربية في مجال اللغة والأدب، التي تحتفي بالكتاب والمؤلفين والمترجمين والباحثين.

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