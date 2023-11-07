إنزال جوي أردني لمساعدات طبية في غزة

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تنفيذ إنزال جوي لمساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، في حين وصلت أمس مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد توقف دام يومين، بعد أن تم إعادة فتح المعبر لخروج الجرحى وإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية، بالتزامن مع وصول 50 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى الجانب الفلسطيني.

وأعلن ملك الأردن عبدالله الثاني، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، تنفيذ إنزال جوي لمساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال ملك الأردن، عبر حسابه على منصة «X»: «إن سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة»، مضيفاً: «هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين».

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي أنزلت مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بوساطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني «غزة/76».

وأشار المصدر إلى أن الإمدادات في المستشفى «أوشكت على النفاد، نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح». وقال مسؤول أمريكي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ومسؤول إسرائيلي لموقع «أكسيوس»، إن العملية تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الأثناء، قال مسؤول بالجانب المصري من معبر رفح لوكالة فرانس برس أمس «وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات».

كما أعلنت حكومة حماس إعادة فتح معبر رفح من أجل السماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع.

وقالت مصادر في حكومة حماس إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام مصرية، بوصول 50 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى الجانب الفلسطيني من قطاع غزة. وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» إلى دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليصل الإجمالي أمس إلى 50 شاحنة.

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