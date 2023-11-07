لقاء مرتقب في القاهرة يجمع رئيسي «النواب» و«الدولة» الليبيين

المصدر: طرابلس - وكالات

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كشف مسؤول ليبي عن لقاء مرتقب يجمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، خلال اليومين القادمين في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «رئيس المجلس الأعلى توجه نحو القاهرة لمقابلة رئيس مجلس النواب».

وأضاف عضو المجلس لوكالة الأناضول، بأن لقاء صالح وتكالة «يأتي ضمن الجهود التي تقودها مصر لحل الأزمة السياسية، خاصة بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب ومعارضة المجلس الأعلى لها».

وأوضح أنه «حتى الآن لا توجد أجندة محددة للاجتماع، ولكن أتوقع أن يركز الاجتماع حول القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والخلاف الحاصل بشأنها مع مجلس الدولة».

وفي 4 أكتوبر الماضي أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة في 6 يونيو الماضي ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.

وبعدها بأيام، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب «مخالفة للتعديل الدستوري» و«باطلة».

وأكد في بيان: ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد.

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