هل توافق مصر على عودة قطاع غزة إلى إدارتها؟

المصدر: البيان

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كشف مفكر استراتيجي عن أحد السيناريوهات المطروحة حالياً لحل الأزمة المشتعلة في غزة، مشيراً إلى أن ثمة مقترحاً بعودة القطاع إلى الإدارة المصرية.

وأوضح اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «صدى البلد»، أنه بعد قيام دولة إسرائيل سنة 1948، كانت غزة تحت السيطرة المصرية حتى يونيو 1967، لافتاً إلى أنه تم تسليمها للسلطة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ.

وذكر أن عودة غزة للإدارة المصرية ليست السيناريو الوحيد المطروح، مؤكداً رفض مصر القاطع لذلك المقترح الذي يراه البعض حلاً للحرب المندلعة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هناك سيناريو آخر وهو عودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية كما كانت قبل سيطرة «حماس»، مبيناً أنه حل مقبول من جهة مصر في إطار حل الدولتين.

وتابع أن السيناريو الثالث أن تكون غزة تحت سيطرة دولية أمريكية وأوروبية ومصرية، مردفاً أن السيناريو الرابع أن تصبح غزة تحت سيطرة الأمم المتحدة.

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