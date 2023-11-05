مقتل 4 أفراد من عائلة صحافي بضربة إسرائيلية على لبنان

المصدر: أ ف ب

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قُتل أربعة أفراد من عائلة صحافي لبناني بينهم ثلاثة أطفال، اليوم، في ضربة إسرائيلية، فيما كانوا يستقلون سيارة على طريق جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

والقتلى الأربعة هم شقيقة الصحافي سمير أيوب، مراسل إحدى الإذاعات المحلية، وأحفادها الثلاثة (14 و12 وعشرة أعوام)، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

واصيب الصحافي الذي كان يقود سيارته، وكان أفراد عائلته يسيرون خلفه في سيارة أخرى.

وصباح اليوم، أصيب أربعة مسعفين في قصف إسرائيلي طاول سيارتي إسعاف تعودان إلى جمعية محلية، وفق ما ذكرت الجمعية والوكالة الوطنية للإعلام.

وفي 13 أكتوبر، قُتل الصحافي في وكالة «رويترز» عصام عبد الله وأصيب ستة صحافيين آخرين، بينهم اثنان من وكالة «فرانس برس»، فيما كانوا يغطون الأحداث الأمنية جنوبي لبنان.

ومنذ السابع من أكتوبر، قُتل 81 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 59 مقاتلاً من حزب الله و11 مدنياً على الأقل. وقُتل ستة جنود ومدني واحد في الجانب الإسرائيلي، وفق السلطات.

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