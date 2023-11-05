قصف إسرائيلي يطال مدرستين لإيواء النازحين في غزة

المصدر: غزة، عواصم - وكالات

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طالت الضربات الجوية الإسرائيلية، نازحين في مدرستين للإيواء في غزة، فيما نددت الأمم المتحدة بقصف إسرائيلي على سيارة إسعاف أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال شهود، إن غارة إسرائيلية قصفت مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا للاجئين، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم أطفال، ممن لجأوا إلى المدرسة. وقال محمد أبو سلمية، مدير عام مستشفى الشفاء، عن حادث المدرسة، إن ما لا يقل عن 15 لقوا حتفهم وعشرات آخرين أصيبوا.

وأكدت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قصف المدرسة. وذكرت أن أطفالاً بين القتلى والجرحى.

وأضافت عبر الهاتف:«استهدف قصف واحد على الأقل فناء في المدرسة كان بها خيام للأسر النازحة، واستهدف قصف آخر داخل المدرسة، حيث تخبز النساء الخبز».

وقالت مصادر في قطاع غزّة، إن ضربة صاروخية إسرائيلية أخرى نجم عنها مقتل امرأتين لدى باب مستشفى النصر للأطفال. وذكرت أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا.

إدانة أممية

ودانت الأمم المتحدة قصفاً إسرائيلياً لسيارة إسعاف فلسطينية، أسفر عن مقتل 15 شخصاً في غزة، أول من أمس. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنه «رُوع» جراء هذه الضربة، قائلاً إن «صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة».

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّه «شعر بصدمة عميقة»، مذكراً بأنّه يجب حماية المرضى ومقدّمي الرعاية والمؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف في كل الأوقات».

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، عبر منصة X، إنها «قلقة» لأن الضربة استهدفت «مرضى كان سيتم إجلاؤهم إلى بر الأمان».

وفي حادث منفصل، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، الدمار اللاحق بعد قصف إسرائيل بالدبابات لمدرسة أسامة بن زايد شمال مدينة غزة.

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