زيلينسكي: الاهتمام العالمي بحرب غزة يصب في مصلحة روسيا

المصدر: د ب أ، أ ف ب

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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاهتمام العالمي بالحرب في غزة بأنه يصب في مصلحة روسيا.

وأوضح زيلينسكي، اليوم، في كييف، أن الاهتمام العالمي بالحرب في غزة يصب في مصلحة الآمال الروسية التي تتطلع إلى صرف الاهتمام عن الحرب في أوكرانيا.

وقال، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن روسيا «فهمت أن التركيز سيتحول بعيداً عن أوكرانيا».

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه واثق بأن بلاده سوف تتغلب على هذا التحدي، مشيراً إلى أنها شهدت بالفعل مواقف صعبة للغاية لم تكن فيها أوكرانيا مركز الاهتمام.

وتابع: «لكننا نجحنا في التعامل مع هذا الوضع».

ونفى أن تكون الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا قد وصلت إلى طريق مسدود، رافضاً تقارير تفيد بأن قادة غربيين يحشدون من أجل الانخراط في محادثات سلام.

وقال: «لقد مر وقت اليوم والناس متعبون، لكننا لسنا في طريق مسدود».

وأضاف: «لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها».

ويؤكد داعمو أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنهم مستعدون لمواصلة دعم كييف عسكرياً ومالياً طالما استغرق الأمر لهزيمة روسيا.

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