إسرائيل: فتح طريق رئيسي 3 ساعات أمام النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سوف يساعد الفلسطينيين على السير في طريق سريع رئيسي في قطاع غزة اليوم السبت كجزء من جهوده على مدار ثلاثة أسابيع لتشجيع المدنيين على النزوح جنوبا من المناطق التي هي محور التركيز لحربه مع حماس .

وقال الجيش، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية، إنه يمكن استخدام طريق صلاح الدين بين الساعة الواحدة والرابعة اليوم ( 1100 و 1400جرنتش )، بحسب صحيفة"جيروزليم بوست".

وأضاف"إذا كنتم حريصون على أنفسكم وأحبائكم ، اتبعوا تعليماتنا بالتوجه جنوبا".

كانت إسرائيل قد وجهت نداء مماثلا خلال هجماتها الجوية المكثفة على قطاع غزة قبل شن عمليات برية ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي باطلاق عملية طوفان الأقصى التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحاما لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

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