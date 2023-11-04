ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصاً بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ السابع من أكتوبر، 2509 نساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحافي السبت "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدا 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال".

وأضاف القدرة ارتفع "عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 1006 مجازر".

مشيرا الى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت "إلى استشهاد 150 كادرًا صحيًا وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

وقال إن "مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالحالات الحرجة والخطيرة وبدأنا نفقد حياة العديد منهم يومياً نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم ومنع الاحتلال لخروجهم من شمال القطاع الى معبر رفح".

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