«النواب الأمريكي » يقر مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ14.5 مليار دولار

المصدر: واشنطن ــ وكالات

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وافق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية الجمهوريين، على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل التي تشن هجوماً على قطاع غزة، رغم تأكيد الديمقراطيين على أن مجلس الشيوخ لن يمرر ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، الذي أقره المجلس بأغلبية 226 صوتاً، مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطياً إلى معظم الجمهوريين في تصويت شبه حزبي، يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

ويمثل مشروع القانون رد فعل قوي من الولايات المتحدة على الحرب ضد «حماس»، لكنه أيضاً نهج حزبي من قبل الرئيس الجديد للمجلس، مايك جونسون، ويشكل تحدياً مباشراً للديمقراطيين والرئيس بايدن، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

تخفيضات

وفي خروج عن القواعد المتعارف عليها، اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي بقطاعات أخرى.

وهذا المسار أكد القيادة المحافظة الجديدة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، لكنه حول أيضاً ما يمكن اعتباره عادة تصويتاً بين الحزبين إلى تصويت يقسم الديمقراطيين والجمهوريين. وقال رئيس المجلس الجمهوري عن لوس أنجليس إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم «حماس».

معارضة ديمقراطية

في المقابل، قال الديمقراطيون إن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تأخير المساعدات لإسرائيل. وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حذّر زعيم الأغلبية تشاك شومر من أن مشروع القانون «غير الجاد بشكل صادم» ليس له أي فرصة في مجلس الشيوخ. وأوضح أن مشروع قانون مجلس النواب سيرفض، قائلاً:

«لن يقبل مجلس الشيوخ اقتراح الحزب الجمهوري الذي تشوبه عيوب كثيرة». وأضاف شومر: «وبدلاً من ذلك سنعمل على حزمة مساعدات الطوارئ الخاصة بنا من الحزبين» والتي تشمل أموالاً لإسرائيل وأوكرانيا، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لغزة والجهود المبذولة لمواجهة الصين.

ويعد أيضاً أول اختبار كبير لجونسون كرئيس لمجلس النواب، حيث تحاول الأغلبية الجمهورية العودة إلى العمل بعد شهر من الاضطرابات منذ الإطاحة بسلفه الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.

وقال جونسون إنه سيتجه بعد ذلك إلى المساعدات لأوكرانيا إلى جانب تأمين الحدود الأمريكية، مفضلاً النظر في طلبات بايدن بشكل منفصل، حيث يعارض المشرعون من الحزب الجمهوري بشكل متزايد مساعدة كييف.

وأوضح أن حزمة المساعدات، التي وصفها بالتكميلية، «تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة».

وأضاف عبر منصة «إكس» أن «هذه المساعدات ضرورية ومهمة للغاية، إذ تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود».

وتابع بقوله: «مع تنامي معاداة السامية، في الداخل والخارج، من اللازم أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إلى العالم بأن التهديدات الموجهة لإسرائيل والشعب اليهودي ستقابل بمعارضة قوية».

وحض جونسون كلاً من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الموافقة على هذه المساعدات.

في المقابل، حذّر البيت الأبيض من أن نهج جونسون «يفشل في تلبية الضرورة الملحة في هذه اللحظة» وسيشكل سابقة خطيرة من خلال المطالبة بأموال طارئة تأتي من تخفيضات في مجالات أخرى.

في حين أن المبلغ المخصص لإسرائيل في مشروع قانون مجلس النواب مماثل لما طلبه بايدن، قال البيت الأبيض إن عدم إدراج مشروع القانون الجمهوري المساعدات الإنسانية لغزة يعد «خطأ فادحاً» مع تفاقم الأزمة.

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