إسرائيل.. استقالة بحزب الليكود الحاكم على الهواء في خضم الحرب مع حركة حماس

المصدر: البيان

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في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس قدم رئيس مجلس إقليمي في إسرائيل استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم، قائلا إن السبب في ذلك هو فشل حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في تحقيق الوعود التي قطعتها لمساعدة سكان غلاف غزة وفق سكاي نيوز عربية.

يتولى تامير عيدان إدارة المجلس الإقليمي سدوت نيغف المتاخم لقطاع غزة المحاصر، ويضم المجلس مدينة نتيفوت و16 تجمعا صغيرا، مثل ألوميم وكفار ميمون.

وخلال مقابلة مع القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أعلن عيدان استقالته من حزب الليكود، كما دعا أعضاء الحزب إلى الاستقالة منه.

وقال: "أعلن استقالتي من حزب الليكود الحاكم، وألقي باللوم على الحكومة الإسرائيلية، وأدعو كل أصدقائي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، لفعل الأمر نفسه في ظل هذا الفشل الذريع".

وكان عيدان يقرأ نص استقالته المكتوب الذي قال إنه بعثه إلى نتانياهو.

وشنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما مباغتا على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب على الحركة وقصفت غزة بشكل جنوني أودى حياة 9 آلاف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم من المدنيين.

وبسبب الهجوم والحرب التي أعقبته، أصبحت المناطق الإسرائيلية المحيطة بغزة شبه خالية.

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