السودان.. اقتتال عنيف في دارفور والبرهان يُقيل وزراء

المصدر: الخرطوم- طارق عثمان

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تجدد مسلسل الاقتتال العنيف بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، أمس، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق سكان وشهود عيان، فيما أقال مجلس السيادة في السودان، 5 وزراء، منهم، وزراء «الطاقة»، و«النفط»، و«التموين».

ووفق مصادر محلية، فإن «الدعم السريع» هاجمت «الفرقة 15» مشاة، مقر قيادة الجيش في الجنينة، بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرينك شرقي الجنينة، وانتشرت في المحلية التي تعتبر البوابة الشرقية للولاية.

ويأتي هجوم «الدعم السريع» في الجنينة، بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي، وسط دارفور، وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر «الفرقة 16» في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية.

وفي مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، قصف طيران الجيش مواقع تابعة لـ«الدعم السريع»، فيما نددت وزارة خارجية السودان بجريمة قتل الأسرى التي ارتكبتها الأخيرة تجاه بعض الأسرى من الجيش السوداني؛ مؤكدة أن هذا الفعل الإجرامي يمثل جريمة حرب مكتملة، مع سبق الإصرار. كما اتهمت «الدعم السريع» بمواصلة الاعتداء على المناطق السكنية في العاصمة وغيرها عبر القصف العشوائي.

عمليات عسكرية

وتكثّف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية للسيطرة على مقرات الجيش في أقاليم دارفور وكردفان والخرطوم، في وقت تتواصل فيه المحادثات بينها والجيش السوداني في جدة برعاية أمريكية سعودية، يشارك فيها أيضاً الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وآخرون.

إقالات

في الأثناء، أعلن مجلس السيادة في السودان، إقالة 5 وزراء، بما في ذلك وزراء «الطاقة»، و«النفط»، و«التموين».

وقال المجلس على «تليغرام»، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة عدد من الوزراء، وهم وزراء «الطاقة والنفط»، «التجارة والتموين»، و«النقل».

وأضاف المجلس، أن البرهان أقال أيضاً وزير العمل والإصلاح الإداري، وأصدر قراراً آخراً بإعفاء الحافظ إبراهيم عبدالنبي، من منصب وزير الثروة الحيوانية.

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