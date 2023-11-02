إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في الضفة

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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قتل الجيش الإسرائيلي أمس، خمسة فلسطينيين في مواجهة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع عدد من قتلوا في الضفة إلى أكثر من 120 فلسطينياً منذ بدء الحرب في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص إسرائيلي، بينهم اثنان في جنين، والثالث في طولكرم، وهو مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم أعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة في جنين إلى أربعة بعد ارتقاء مصاب متأثراً بجروحه الخطيرة.

وشهدت مدينة جنين التي تعتبر أحد أبرز معاقل الفصائل الفلسطينية المسلحة مداهمة عند منتصف الليل قبل الفائت اعتقل خلالها جيش الاحتلال أمين سر حركة فتح عطا أبو ارميلة ونجله، ومن ثم غادر المدينة، وفق ما أفاد القائم بأعمال محافظ جنين. وفي وقت لاحق ليل الثلاثاء الأربعاء، عاد الجيش وداهم مخيم جنين، حيث وقعت مواجهات مع مسلحين، وقُصف منزل تحصّن فيه مسلحان، وفق ما ذكر شهود.

وقال سكان من المخيم إن ثلاثة من القتلى ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

وفي طولكرم (شمال)، قال شهود إن رجلاً مسناً لقي حتفه خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بينما كان متوجهاً إلى صلاة الفجر.

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