معارك كر وفر على محاور التوغل في غزة

المصدر: غزة - وكالات

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لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم أو جرحوا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين للمرة الثانية، غداة قصف إسرائيلي على المنطقة ذاتها، أول من أمس، أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 400 فلسطيني في غزة التي تشهد معارك كر وفر، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 16 من جنوده خلال يومين.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان عن سقوط العشرات في قصف طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا. وأظهرت صور وسائل الإعلام دماراً كبيراً في الموقع، فيما أكد عناصر في الدفاع المدني انتشال جثامين «عائلات بأكملها» من المكان.

كر وفر

وكثف المقاتلون الفلسطينيون، أمس، هجماتهم على قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة منذ أيام داخل قطاع غزة في إطار الحرب المستمرة لليوم 26 على التوالي.

وظهر من هجمات المقاتلين اعتمادهم على الكر والفر باستخدام عنصر المفاجأة عبر الأنفاق واستهداف قوات وآليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

ويتقدم الجيش الإسرائيلي من ثلاثة محاور رئيسية جنوب مدينة غزة والأطراف الشمالية والغربية للمدينة، ويعمل على تكريس فصلها عن وسط وجنوب القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن تدمير أربع آليات بقذائف «الياسين 105» والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون شمالي القطاع.

كما أعلنت عن قصف القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط القطاع بقذائف الهاون، وشن هجوم مباغت على قوة راجلة إسرائيلية في بلدة بيت حانون «من خلف الخطوط» وقتل ثلاثة جنود.

ولاحقاً أعلنت «القسام» أن قوة لها «نفذت عملاً هجومياً هندسياً داخل موقع (أبو مطيبق) العسكري شرق المحافظة الوسطى وتمكنت من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي».

وقالت القسام إنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية على أطراف شمال غزة وأطلقت طائرتين انتحاريتين تجاه تجمع للآليات المتوغلة جنوب غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تواصل العمليات البرية في غزة، فيما أقر بمقتل 16 من جنوده وأعلن أن قواته «قتلت العشرات من مسلحي حماس».

وقال الجيش إنه استهدف منذ بدء الحرب أكثر من 11 ألف هدف بما في ذلك مراكز لقيادة العمليات ومجموعات من مسلحي حماس.

في هذه الأثناء، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ارتفاع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة إلى 8796، بينهم 3648 طفلاً، 2290 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 22 ألفاً و219 بجروح مختلفة.

وأوضح القدرة أن عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الصحة حتى اللحظة عن مفقودين بلغ 2030 بلاغاً، منهم بلاغات بفقد 1120 طفلاً.

وأضاف أن 132 من الطواقم الصحية قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير 25 سيارة و58 مؤسسة صحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة، 32 مركزاً للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

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