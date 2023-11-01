عشرات الأجانب والجرحى الفلسطينيين يعبرون رفح باتجاه مصر

المصدر: أ ف ب

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خرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر مع فتح السلطات المصرية معبر رفح "استثنائيا" لإجلاء عدد من الجرحى، وذلك في اليوم الـ26 من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في القطاع.

وسمح بدخول هؤلاء الأجانب والفلسطينيين معبر رفح في جنوب قطاع غزة قرابة الساعة 7,45 ت غ بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه "استثنائيا" للسماح بنقل نحو تسعين جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.

ومعبر رفح الحدودي هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

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