شركة بالتل: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماما في غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) فجر اليوم الأربعاء انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب على منصة " إكس"، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، توجه إسرائيل ضربات متواصلة للقطاع ،ما أسفر عن مقتل نحو 8500 فلسطيني وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف مستمر من طيران ومدفعية وزوارق إسرئيل الحربية.

وبالتل هي أكبر شركة اتصالات في غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز