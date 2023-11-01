الصحة العالمية: انهيار النظام الصحي في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

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حذر مسؤول منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد من أن النظام الصحي في السودان قد وصل إلى نقطة الانهيار مع انخفاض القدرات على مواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب تفشي الأمراض وسوء التغذية وارتفاع حالات الأمراض غير المعدية.

وقال مسؤول منظمة الصحة بالسودان في مؤتمر صحفي في جنيف إن ما يصل إلى 70 - 80 % من المرافق الصحية لا تعمل في بؤر النزاع الساخنة وفي المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع فإن المرافق الصحية تكتظ بالمرضى في الوقت الذي لم يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية، الذين يشكلون العمود الفقري للنظام الصحي في السودان على رواتبهم منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

هجمات

ولفت ممثل منظمة الصحة إلى أن المنظمة تحققت حتى اليوم من 60 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية الصراع ما أدى إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة 38 آخرين ما أثر بشكل أكبر في توافر الرعاية الصحية وأشار إلى أن الصراع والنزوح الجماعي الذي أعقبه أدى إلى دفع السكان إلى حالة من سوء التغذية واسعة النطاق فأصبحت حياة الأطفال على المحك.

وقال عابد إنه تم الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ثلاث ولايات في جميع أنحاء السودان وهي القضارف والخرطوم وجنوب كردفان كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه بها في ولايتي الجزيرة وكسل وحذر من أن التفشي يتوسع بسرعة بسبب الظروف المواتية المتمثلة في سوء المياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح وضعف الخدمات الصحية.

وأشار عابد إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية لا يزال محدوداً بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الأدوية والإمدادات الطبية.

وأضاف مسؤول المنظمة الدولية إنه وفقاً لأحدث التقديرات فإن نحو 20.3 مليون شخص أو 40 % من السكان يواجهون الجوع بينما 6.3 ملايين على بعد خطوة واحدة من الجوع وأشار إلى أن ما يصل إلى 4.6 ملايين طفل وحامل وأم مرضع يعانون سوء التغذية كما يعاني 3.4 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

سيطرة

ميدانياً، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مطار بليلة في ولاية غرب كردفان غربي العاصمة.

وقالت الدعم السريع، في بيان، إن الجيش كان يستخدم هذا المطار لإطلاق طائرات حربية، مؤكدة أنها ستسمح للمطار بمواصلة العمل.

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