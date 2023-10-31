مجزرة جديدة.. 400 قتيل في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

المصدر: وكالات

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مع اشتداد الهجوم البري الشامل الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط أكثر من 400 قتيل في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارة "استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بالمخيم".

وبحسب وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تعرض المخيم "لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طناً من المتفجرات".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا العدد، مشيرة إلى أن من بين القتلى والجرحى أطفالاً ونساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الطيران الإسرائيلي "قصف عمارة سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أدى إلى تدميرها، وتدمير المنازل المحيطة بها"، مشيرة إلى "نقل عدد من المصابين والقتلى إلى المستشفى الإندونيسي، وآخرين إلى مستشفى الشفاء، ومازالت أعداد كبيرة منهم تحت الركام".

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن إسرائيل "لم تنذر أصحاب المنازل بإخلائها، علما أن البنايات مكتظة بالمواطنين خاصة الأطفال والنساء".

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي حتى الآن بشأن الغارة.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا والتي نتج عنها تدمير مربع سكني كامل مكتظ بالمواطنين وفوق رؤوسهم".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا من جراء القصف الإسرائيلي بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في السابع من أكتوبر تسلل مسلحون خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا بلدات حدودية وتجمعات سكنية، مما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.

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