غزة.. قصف من الجو واشتباكات على الأرض

المصدر: غزة، تل أبيب- وكالات

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يشهد قطاع غزة تكثيفاً للقصف الإسرائيلي من الجو والبحر والبر، في حين تشهد أطرافه الشمالية الغربية اشتباكات عنيفة على الأرض.

وأعلنت حركة حماس، أن مقاتليها خاضوا «اشتباكات عنيفة» مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في شمال غرب القطاع. وقالت في بيان إن الاشتباكات جرت بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع شمال غرب غزة. وكانت أكدت في بيان سابق أن مقاتليها «يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده بالقرب من معبر إيرز رصدوا عدداً من العناصر كانوا يخرجون من فتحة نفق. وتابع إن الجنود تصدوا لهم وقتلوهم وأصابوهم.

وأتى إعلان كتائب القسام عن المواجهات بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي زيادة عديد قواته التي تقاتل حول غزة.

وقال المتحدث باسمه دانيال هغاري: «قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك».

في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل القصف الجوي والمدفعي المكثّف على غزة. ولقي أكثر من 8000 فلسطيني في غزة حتفهم، بينهم 3324 طفلاً و2062 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 20242 بجروح، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

المرحلة الثانية

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته توسع عملياتها البرية في غزة، بينما تواصل طائراته قصف مئات الأهداف الأخرى، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش في إفادة: «نوسع النشاط البري تدريجياً ونطاق قواتنا في قطاع غزة... سنبذل كل ما في وسعنا من الجو والبحر والبر لضمان سلامة قواتنا وتحقيق أهداف الحرب».

عملية إنزال

وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس»، تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر «إيرز» والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت، في بيان: «بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب «إيرز» نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية».

وأضافت أن «مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة»، مشيرة إلى أنه «بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب «إيرز»، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل».

وأعلنت عن قصف موقع إيرز بقذائف الهاون والصواريخ «لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع».

وتعرض وسط إسرائيل أيضاً لقصف صاروخي كثيف، أمس، مع انطلاق صفارات الإنذار في العديد من المدن الكبرى. وقالت «كتائب القسام»، إنها قصفت تل أبيب.

مستشفى القدس

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى مستشفى القدس في مدينة غزة، بعد تجدد الأوامر الإسرائيلية بإخلائه. وذكرت متحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفى تلقى اتصالين من السلطات الإسرائيلية، تطالب بإخلائه.

وأضاف البيان الصادر عن جمعية الهلال الأحمر أن «الاتصالين شكلا تهديداً واضحاً ومباشراً بضرورة إخلاء المستشفى، على الفور وإلا فإنه (الهلال الأحمر الفلسطيني)، يتحمل المسؤولية الكاملة على حياة كل شخص داخل المستشفى»، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس. وأضافت المتحدثة، نبال فرسخ أن 12 ألف شخص، يحتمون حالياً في المستشفى الذي قصف مبنى بجواره ما أحدث أضراراً في المستشفى.

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