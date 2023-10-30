قصف متبادل على الجبهة الشمالية

المصدر: بيروت - وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، بوقوع أضرار في مستوطنة كريات شمونة في الشمال، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «في أعقاب التقرير الأولي عن حالة تأهب في كريات شمونة، تم الكشف عن 6 عمليات إطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتعرضت كريات شمونة لرشقة صواريخ كاتيوشا. ورد الجيش الإسرائيلي على مصادر إطلاق النار.

وقصفت بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة، وعلما الشعب في جنوب لبنان. وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أمس، استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة جنوبي لبنان. وقال الحزب إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن إسرائيل قصفت بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها، ملقية القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

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