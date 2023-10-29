معارك السودان تحتدم في نيالا تزامناً مع مباحثات جدة

المصدر: أ ف ب

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احتدمت المعارك بين طرفي الحرب في السودان، تزامناً مع المباحثات الجارية في جدة.

ومع استئناف المفاوضات، يحاول كل فريق تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، كان آخرها الصراع على نيالا، ثاني كبرى مدن السودان من حيث عدد السكان، في قلب إقليم دارفور.

ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من تسعة آلاف قتيل، ونزوح نحو ستة ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.

وتسببت الحرب في تدمير البنية التحتية المترهلة أساساً، وإغلاق 80 في المئة من مستشفيات البلاد، ودفع الملايين إلى حافة الجوع.

ومع عجز القائدين العسكريين عن تحقيق الانتصار لأكثر من ستة أشهر، لا يعتزم أي منهما تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات قبل أن يوجّه إلى الطرف الآخر ضربة عسكرية قاصمة، وهو ما لم يتحقق في الميدان منذ بدء المعارك.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين، الخميس، في مدينة جدة السعودية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم، إن المباحثات تتركز على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية».

وأشارت إلى أنّ المحادثات «لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية».

وحتى الآن لم تنجح كل محاولات الوساطة بين الطرفين في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت اليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.

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