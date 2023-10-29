«أطباء بلا حدود»: عمليات جراحية بدون تخدير في غزة

المصدر: القدس - أ.ف.ب

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أكّدت منظمة أطباء بلا حدود أمس أن بعض العمليات الجراحية تجرى في قطاع غزة من دون تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير.

وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في القدس المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية ليو كانز «نفتقر إلى عقاقير التخدير، ونفتقر إلى المهدئات، ونفتقر إلى العقاقير الأفيونية.

نجري الكثير من العمليات بنصف جرعات من البنج». وقال «لا يكون الشخص مخدراً بالكامل كما يجب أن يكون.

وفي بعض العمليات تجرى (العمليات) من دون تخدير».

وتحدث كانز عن عملية أجريت هذا الأسبوع على «طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، اضطررنا إلى بتر نصف قدمه اليسرى تحت تأثير تخدير جزئي، على أرضية المستشفى في الممر لأن جميع غرف العمليات كانت ممتلئة».

وأضاف «كانت والدته وشقيقته حاضرتين. وشاهدتا العملية (...) على الأرض»، مشيراً إلى «صور ومقاطع فيديو مرضى لا تطاق» أرسلتها فرق منظمة أطباء بلا حدود. وأشار أيضاً إلى أن «طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً احترق 60% من جسده (...) وكان لا بد من تغيير ضماداته... قام الأطباء بذلك تحت تأثير الباراسيتامول» فقط.

حسب الأولوية

ولفت إلى أنه يصعب على الطاقم الطبي الاضطرار إلى تحديد الأولويات وفق خطورة الإصابات. وشدد أن «الأمر فظيع في ما يتعلق بإدارة الألم والمعاناة»، داعياً إلى وضع حد عاجل للقصف وإدخال المنتجات الطبية إلى غزة.

وأضاف إنه من بين الضحايا «نستقبل عدداً كبيراً جداً من الأطفال والنساء، ما يدفعنا إلى القول إن هناك قصفاً عشوائياً». وأوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية أنه يجري اتصالات محدودة مع فرق المنظمة في غزة بفضل هاتفين يعملان عبر الأقمار الصناعية.

وقال «يكاد يكون من المستحيل تنسيق أنشطتنا بعد قطع الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة» منذ مساء الجمعة. وشدد ليو كانز أن دعوة الجيش الإسرائيلي سكان شمالي غزة للنزوح إلى جنوبي القطاع بمقام «مطالبة مقدمي الرعاية بالتخلي عن مرضاهم».

وتابع قائلاً «على أية حال، لا يوجد مكان يمكن أن نكون فيه آمنين»، مؤكداً أن القصف كثيف أيضاً في الجنوب.

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