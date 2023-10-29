قصف متبادل على الحدود بين لبنان وإسرائيل

المصدر: بيروت - وكالات

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أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفل»، أنها تعمل على التأكد من مصدر قذيفة سقطت على مقرها العام في بلدة الناقورة، أمس، وحثت جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فوراً.

وقال بيان لـ«يونيفل» في موقعها الرسمي في منصة «إكس»، «إن قذيفة سقطت داخل المقرّ العام ليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وأعلن «حزب الله» أن عناصره هاجموا مواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، آخرها ثكنة «زرعيت».

وكان الحزب أعلن في ثلاثة بيانات منفصلة، أمس، أن عناصره هاجموا مواقع إسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة، كما هاجموا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. وتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية حدودية أمس، ولم تسجل أي إصابات بشرية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة.

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