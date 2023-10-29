اشتباكات بين الجيش العراقي و«البيشمركة».. والعثور على مقبرة بالفلوجة

المصدر: بغداد - البيان

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اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات «البيشمركة» الكردية، أمس، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، العثور على مقبرة لعناصر أمن ومدنيين في محافظة الأنبار.

إطلاق نار

وأفاد موقع «روسيا اليوم»، بأن الجيش تبادل إطلاق النار مع «البيشمركة» في نينوى بعد خلاف على نقطة تفتيش كان يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني وانسحب منها.وقال مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في «البيشمركة»، اللواء عثمان محمد مصطفى، إن معظم المصابين من «البيشمركة» غادروا المستشفيات بعد تعافيهم.إلى ذلك، أورد الموقع أن «الأمن العراقي» أطاح بأحد أخطر قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي.

اعتراف

وأفاد بأن الداعشي اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين، تم أسرهم وقتلهم عام 2015.

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