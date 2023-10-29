دعوة أممية لكشف ملابسات وفاة موظف إغاثي في صنعاء

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت الأمم المتحدة، أمس، جماعة حوثية، إلى كشف ملابسات وفاة موظف إغاثي في منظمة رعاية الطفولة، أثناء احتجازه في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «أشعر بالفزع الشديد والأسى لوفاة أحد موظفي منظمة إنقاذ الطفولة أثناء احتجازه من قبل سلطات صنعاء».

وأضاف غريسلي: «اعتقل هشام الحكيمي، الذي عمل مع منظمة إنقاذ الطفولة منذ عام 2006، في 9 سبتمبر 2023». وأردف: «تشعر الأمم المتحدة وشركاؤها بقلق بالغ إزاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن وفاة هاشم».

وتابع المسؤول الأممي: «أدعو سلطات صنعاء إلى تقديم معلومات وافية وعاجلة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة الحكيمي». ولفت المسؤول الأممي إلى أنه «لا يزال ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة محتجزين، اثنان منذ نوفمبر 2021، وواحد منذ أغسطس 2023، ولم تتمكن الأمم المتحدة وعائلاتهم من زيارتهم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز