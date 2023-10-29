122 وفاة بالكوليرا وحمى الضنك في السودان

المصدر: ود مدني (السودان) - أ.ف.ب

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أعلنت وزارة الصحة السودانية وفاة 122 شخصاً بالكوليرا، وحمى الضنك في الفترة بين 15 يوليو الماضي و27 أكتوبر الجاري.

وأفادت الوزارة بتقرير، نشر أمس، وفاة 49 شخصاً في السودان، بينهم 33 في ولاية القضارف شرقاً؛ نتيجة الإصابة بحمى الضنك، مشيرةً إلى تسجيلها 3316 إصابة، بينها 2152 في القضارف.

فيما توفي 73 شخصاً بالكوليرا، معظمهم في القضارف، والخرطوم، وسجل عدد الإصابات 1059 حالة في القضارف، والخرطوم، وجنوبي كردفان، والجزيرة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، يتعرض ملايين الأطفال لأمراض مختلفة، مثل: الكوليرا، وحمى الضنك، والحصبة، والملاريا، فيما يواجه النظام الصحي ضغوطاً كبيرة بسبب حرب السودان.

ومنذ اندلاع حرب السودان منتصف أبريل الماضي، سقط أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح نحو 6 ملايين داخل البلاد أو إلى دول مجاورة. وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. كما تسببت الحرب في السودان بتدمير البنية التحتية، المترهلة أساساً، وإقفال 80 % من مستشفيات البلاد، ودفع الملايين إلى حافة الجوع.

يشار إلى أنّ طرفي الحرب استأنفا المفاوضات في جدة برعاية أمريكية-سعودية في جدة، علماً بأن كل محاولات الوساطة لم تنجح حتى الآن في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت إليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.

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